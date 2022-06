Noorsotside endine president tegi riigikogule pommiähvarduse

Sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretäri Eduard Odinetsi kommentaar

Oleme kursis endise Noorte Sotsiaaldemokraatide presidendi avaldusega sotsiaalmeedias, milles ta väidetavalt pani riigikogule pommi. Tegemist on endise Noorte Sotsiaaldemokraatide presidendiga, kes juba mõni aeg tagasi kirjutas erakonnast lahkumisavalduse ning arvati möödunud teisipäeva 31. mai seisuga erakonnast välja.

On kurb ja kahetsusväärne, et noor inimene niisuguse «naljaga» hakkama sai. Tegu on loomulikult õigusrikkumisega, kuid lisaks sellele peaksime antud juhtumit vaatlema kui meie ühiskonda ning eriti noori ja lapsi laastava vaimse tervise kriisi sümptomit. Sõda, pandeemia, keskkonnakriis ning loomulikult ka siseriiklik poliitiline ebastabiilsus - need kõik rusuvad meie noorte vaimset tervist ning paraku jäävad riigi käed siin pahatihti lühikeseks, sest ligipääs õigeaegsele nõustamisele ja ravile on keeruline, piirkonniti lausa võimatu. Sellised «naljad» on tegelikult appikarje ning hukkamõistu ja kohase karistuse kohaldamise kõrval peaksime riigi ja ühiskonnana sellistest juhtumitest ka laiemaid järeldusi tegema.

Me ei kiida mitte kuidagi sellist teguviisi heaks ning loodame, et noor inimene on praeguseks ka ise mõistnud, et niisugused ähvardused - isegi kui naljana mõeldud - pole aktsepteeritavad. Teisalt palume inimestelt arusaamist ja mõistmist, sest tegu on gümnaasiumi lõpuklassis õppiva ning lõpueksameid sooritava noorega, kes lihtsalt ei osanud oma frustratsiooni ja pingeid adekvaatselt väljendada.