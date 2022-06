Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist Meelis Suurkask käis tänavu märtsi keskel kaitsealuse kuuse juures ning veendus, et see on üsna maa lähedalt pikali murdunud, tegi olukorrast foto, mille alusel algatati juriidiline protsess. Nüüd küsib keskkonnaamet Mulgi vallalt võimalust, et võtta puu kaitse alt välja seaduses nõutava koosolekuta. Kolmest tüvest on väikseim küll veel püsti, kuid seegi on üraskite rünnaku tagajärjel kuivanud ja midagi kaitsmisväärset puujäänuste juures ei ole.