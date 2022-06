Ajaleidjat on digiregistratuuris kasutanud praeguseks üle 1000 inimese

Praeguseks on Ajaleidjat kasutanud üle 1000 inimese, kõige enam Harju- ja Tartumaal. Tervisekassa partnersuhtluse osakonna projektijuhi Geitrin Janseni sõnul on katsetatav teenus küll esimesed kasutajad leidnud, kuid huvi võiks selle vastu olla veel suurem. «Ajaleidja mõte on hoida kokku inimeste aega, kes käivad uute aegade olemasolu igapäevaselt veebis kontrollimas, julgustame seda kindlasti katsetama,» ütles Jansen.

Kokku on kahe kuu jooksul Ajaleidja kaudu broneeritud 176 eriarsti aega. Kõige populaarsem eriala on olnud naha- ja suguhaiguste arsti vastuvõtt, kuhu on Ajaleidja kaudu broneeritud 98 aega. Ülejäänud kahe eriala jaoks on vaja arsti saatekirja. Kardioloogi ja endokrinoloogi vastuvõtte on vastavalt broneeritud 22 ja 17.