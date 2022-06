Tallinnas avatakse mõned koolistaadionid linnarahvale

Eelmise aastal esmakordselt katsetatud lahendus sai kohe väga populaarseks ning sel korral on asi suuremalt ette võetud. Vabas õhus sportida saavad kõik huvilised iga päev 8–21, välja arvatud riigipühadel või juhul, kui need on välja renditud organiseeritud treeninguteks, vahendas Pealinn.

«Eelmisel aastal oli kümme staadionit avatud ja see võeti väga hästi vastu. Leiti, et projekt on vajalik ja staadionid olid aktiivses kasutuses, seetõttu otsustasime edasi minna ja isegi laiendasime staadionite ringi,» ütles haridusameti noorsootöö osakonna juhataja Marko Ool.

Pelgulinna gümnaasiumi koolistaadion ja teised spordirajatised on kooli direktori Tõnu Piiburi sõnul olnud kogukonnale vabaks kasutamiseks aastast 1961, seega juba üle 60 aasta. «Kasutatakse täiesti mõistlikult, peetakse korda ja saadakse sõbralikult hakkama. Loomulikult on neid, kes viskavad prahti maha ja sodivad, aga eks me siis jõudumööda püüame korras hoida. Üldjuhul hoiavad inimesed pideva sportimise lisaväärtusena ka rajatisel naabrivalve korras pilku peal,» ütles Piibur.

Peamiseks takistuseks siiani on olnud turvalisuse tagamine ja kord. Nüüd on Tallinna linn need kulud avatud koolistaadionitel enda kanda võtnud.

Mustamäel oli eelmisel aastal avatud kolm staadionit ja ka sel suvel on plaanis algatuses osaleda. Seal korraldatakse ka mitmeid erinevaid treeninguid, et kohalikke rohkem sportima meelitada.