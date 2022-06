Naudi suve mõnusas rannarestos!

Parim aeg veeda maa mere piiril

Elus on sündmusi ja olukordi kui kõige suurem väärtus on privaatsus. Kolmest küljest merega piiratud restoranis Veer on aega veetnud nii presidendid kui ka suurte rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad.

Rahulik ja privaatne asukoht merekaldal on just see, mida linnamelust eemale ihkav inimene otsib. Lisaks merevaatele ja päikeseloojangule, mida kindlasti kasvõi korra oma silmaga nägema peab, on restoran Veer koht kuhu saab tulla nii mööda maad, kui mööda merd või lausa lennates.

Paljudele on Jõelähtme vallas Koljunuki sadamas asuv restoran Veer ehk veel avastamata pärl, kuid 30 minutiline autosõit Tallinna kesklinnast on seda igati väärt - siin on suurepärane vaade päikeseloojangule ja imeline merevaade maja kolmest küljest.

See klaasseintega restoran on sobilik paik romantiliseks olemiseks ja päikeseloojangu nautimiseks. Teenindus, muide, on selles söögikohas vahetu ja siiras, viisakas, aga mitte liiga ametlik. Lisaks söögile pööratakse siin erilist tähelepanu ka kokteilidele – tasub kindlasti mõnda mekkida.

Kui sa soovid aga oma veidi suurema seltskonnaga teistest eraldatuna aega nautida, on samas hoones ka eraldiasetsev peo- ja saunaruum, mille terrasilt viib trepp otse merre. Õhtuhämaruses saab seal nautida kamina tuld ja päikeseloojangut, korraga või kordamööda – kuidas soovite.