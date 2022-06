Heategevuslik kontsert «Laulud sõdurile» toimub esmakordselt Ämari lennubaasis

«Olen uhke Eesti inimeste ja ettevõtete üle, kes on aastate vältel pannud oma tugeva õla alla selleks, et meie missioonidel haavata saanud või hukkunute lapsed saaksid oma haridusele toetust. Laul ja muusika on ikka eestlasi ühendanud ning mul on hea meel veeta see tore kontsert koos artistide, kaitseväelaste ja liitlassõduritega Ämaris,» märkis Carolin Illenzeeri Fondi patroon Eesti Vabariigi president Alar Karis.