OTSE POSTIMEHEST ⟩ Erik Moora: sellise patiseisuni tahetigi jõuda

«Riigikogu saab ka praegu valitsuse maha võtta, see otsustusõigus on tal endiselt olemas, ja need viimastel päevadel selle teema ümber loodud muinasjutud ja müüdid näitavad, et need, kes soovivad valitsusest lahti saada, ei taha ise umbusaldamist algatada,» lausus ta.