Ekspertidena ministriteks tulnud Jaani ja Liimetsa tulevik on lahtine

Nii endine politsei- ja piirivalveameti (PPA) Põhja prefektuuri prefekt Jaani kui ka diplomaat Liimets said eile maksu- ja tolliametilt e-kirja teatega, et nad on jäänud töötuks. «Võtame ühe tunni, ühe päeva korraga. Hetkel pean mõtlema oma tuleviku peale, kuidas edasi liikuda. Ja kuidas oma tulevikku kindlustada,» ütles Jaani eile, kui oli oma asjad kabinetist kottidesse pannud ning kantsleri ja teiste kolleegidega viimaseid otsi kokku tõmbas. «Ma ei mäletagi, millal viimati töötu olin,» ütles Liimets. Ei Jaani ega Liimets välista suures poliitikas jätkamist. Mõlemad on äraootaval seisukohal: kui järgmise valitsuse moodustab Keskerakond, võib juhtuda, et mõlemad seavad sammud taas koduministeeriumi poole. «Mina tahaksin küll jätkata,» ütles Liimets.