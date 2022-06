Zelenskõi sõnul ei loovutata positsioone Sjeverodonetskis

Zelenskõi oli juba varem päeval öelnud, et Ukraina üksused peavad Sjeverodonetskis Vene vägede rünnakutele vastu, kuid on vähemuses.

«Olen peaminister Johnsonile tänulik, et ta mõistis täielikult meie vajadusi ja on valmis varustama Ukrainat just nende relvadega, mida me oma rahva elude kaitsmiseks nii hädasti vajame,» rõhutas president.