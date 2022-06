VIDEO ⟩ Kaja Kallas: me ei peaks muretsema Putini tunnete pärast, vaid Ukraina toimetuleku pärast

Kaja Kallas vastatas lühidalt, et oluline on sõjaolukorras keskenduda Ukraina toimetulekule, mitte Putini tunnetele.

Läti peaminister Krišjānis Kariņš arvas, et Putin alustab dialoogi lääneriikidega ainult siis, kui mõistab, et on sõda kaotamas. Ta lisas, et on oluline, et Euroopa Liit ja NATO seisaks ühtse jõuna ning kehtestaksid võimalikult karme sanktsioone Venemaa nõrgestamiseks.