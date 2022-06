OTSE POSTIMEHEST ⟩ Siim Kuresoo: metsatööstuse huvides tehtud otsused maksavad kinni maksumaksjad

Esmaspäeval andsid riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonile aru keskkonnaministeeriumi ja RMK esindajad, küsimus oli, kas ametist priiks saanud keskkonnaminister Erki Savisaar tegi õigesti, kui tõstis riigimetsa raiemahtu.

Tsiteerin keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhatajat Meelis Seedret, kes on metsaökoloogia doktor ehk metsateadlane. «Ma ei näinud raiemahu vähendamise vajalikkust.» «Eesti loodus päästmist ei vaja, meil on asjad võrdlemisi hästi.» «RMK raiemahu puhul on pigem tegu minekuga tagasi normaalse jätkusuutliku metsamajandamise arvestusprintsiibi juurde.»

Sama kinnitas ka RMK metsakorraldusosakonna juhataja Veiko Eltermann.

Nende jutu järgi on ju Eesti metsaga on kõik hästi ja seda võiks raiuda veelgi rohkem. Kui nii tähtsad spetsialistid, metsaametnikud seda kinnitavad, tuleb ju uskuda?

See oleks ülimalt tore, kui oleks selline joonlaud, mis mõõdaks, kas metsaga on hästi või pole hästi. Hinnang sõltub palju sellest, mida väärtuslikuks peame, mida hindame metsa juures. Meie keskkonnakaitsjatena ei saa kuidagi öelda, et metsaga oleks kõik hästi. Metsas jääb vähemaks linde, elupaikade seisund EL aruandluses on pigem mitterahuldav, metsad on süsinikuheitjad, mitte sidujad.

2010-2019 on riigimetsas raiutud 5700 hektarit vääriselupaiku, ilma et neid oleks enne arvele võetud.

RMK ja keskkonnaministeeriumi esindajad leiavad, et raiuda võiks veelgi rohkem.

Kui (eesmärk - ÜH) on ainult puidu optimeerimine ja lühikeses perspektiivis, mine tea, ehk võib ka rohkem raiuda. Öösiti, kevadeti, mõneks ajaks.