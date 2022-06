Suvekuudel tegutseb Tallinnas taas kiirabi jalgrattabrigaad

Abilinnapea Betina Beškina sõnul on varasemad aastad näidanud, et kiirabi jalgrattabrigaadid on ennast igati õigustanud ja kiiret abi on saanud sajad inimesed. «Just kiirus ongi peamine eelis tavapärase kiirabi ees, seda eeskätt rahvarohketes kohtades, kus kiirabiautol on keerulisem liikuda. Näiteks vanalinnas autoga igale poole ei pääsegi ja kõige kiiremini jõuab asjatundlik ja sageli ka elupäästev abi kohale rattaga,» ütles Beškina.