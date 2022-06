FOTOD ⟩ Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus kolis ajutiselt uuele pinnale

«See ei ole mitte ainult sümboolne, vaid ka südamlik, et verekeskus on nüüd just südalinnas olemas,» ütles täna keskuse avamisel Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond).

Kuigi asenduspinna kitsad ruumid ei ole verekeskuse jaoks loodud, tuleb kasuks asukoht kesklinnas, mis on doonoritele lihtsasti leitav. Hea asukoha abil loodetakse leida juurde ka uusi esmakordseid veredoonoreid. Kõlvarti arvates, tuleks tulevikus kaaluda eraldi verekeskuse avamist just Kesklinnas.

Veredoonorlus jaguneb keskuses kolme etappi. Esmalt tuleb potentsiaalsel doonoril täita küsimustik ning seejärel suunduda arsti läbivaatusele. Läbivaatuse jooksul vaadatakse üle täidetud küsimustik ning vesteldakse doonoriga. Kui doonor läbib läbivaatuse edukalt, suunatakse ta verd annetama.

Regionaalhaigla juhatuse esimehe Agris Peedu sõnul on veredoonorlus saanud Ukraina sõja kontekstis täiesti uue tähenduse. Juba sõja alguses anti sotsiaalministeeriumile ülevaade sellest, kui palju verd suudetakse Eestis toota. «Ükskõik, mis kriis meil on, siis verd on alati vaja,» selgitas Peedu.

Vereloovutus mängib suurt rolli patsientide raviprotsessis, sest inimveri ei ole millegi muuga asendatav. Verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul tehakse aastas ligi 100 000 erineva verekomponendi ülekannet. Regionaalhaigla verekeskus katab ära ligi 70 protsenti Eesti verevarudest.

Veredoonoriks sobib inimene, kes on 18-60 aastat vana ja kaalub vähemalt 50 kilogrammi. Väga oluline on, et doonor oleks vereannetuse ajal terve, puhanud ja söönud.