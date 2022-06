Alguses ei hakanud talle seal midagi erilist silma. Aprilli keskel kaevas aga kopp sügavamalt ja nähtavale tulid uued savi­kihid, sarnased Kasekese platsi läbilõikega. Esialgu oli objektil näha ühe-kahe sentimeetri pikkusi luutükke, aga peagi leidis Abner pinnast suurema luu kontuuri. Kuna need on loodus­kaitse all, tuli kivistis kohe välja kaevata.