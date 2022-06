Koroona osutus kardetust leebemaks haiguseks, mille läbipõdemine või mille vastu vaktsineerimine annab järgmise nakatumise vastu lühiajalise kaitse, ent hoiab kauem ära raske haigestumise. Kui palju kauem, vajab veel selgitamist, ent kõige kaitstumad on need, kes on nii vaktsineeritud kui ka Covidit põdenud.