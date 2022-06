ANALÜÜS ⟩ Kuidas Kaja Kallasest Euroopa raudne leedi sai?

Postimehega rääkinud keskerakondlased tõdesid, et just julgeolekuteema oli see, kust varem enesekehtestamise probleemidega vaevelnud Kallas enesekindlust sai. «Ta oleks hea välisminister, aga peaministrina paneb puusse,» rääkis Kallasega valitsuslaua taga istunud poliitik.

Keskerakondlased ei eita, et Kallase kogemused Euroopa Parlamendis andsid rahvusvahelisel areenil säramiseks hea aluse. «Valdab väga hästi inglise keelt, oskab selgelt sõnastada oma sõnumeid. Ja olles Ida-Euroopas, Venemaa naaber, olles mures arengute pärast, oli see ka usutav,» hindas ka politoloog Saarts.

Anonüümne reformierakondlane: info esitamise rutiinis on taastumise ruumi

Kaja [Kallas] on aastakesega selgelt paremaks läinud. Vale on see vaenlaste spinn, et ainult välissuhtluses, seal on see Eesti selgete seisukohtadega tegelikult lihtsamgi. Olulisem on, et ka koduses töös. Ta on usaldavam ja kaasavam ja seisukohtades aina argumenteeritum, mis minu jaoks on riigijuhtimises kõige tähtsam.

Rõhutan seda, sest esimeestel on tihti kramp olla umbusklik ja moodustada erakonna sisse veel «oma meeskonda». Andruski [Ansip] tegi siin tarbetuid vigu, umbusaldades endast kogenumaid, aga sai kah ajas paremaks ja kollegiaalsemaks, ehkki publik seda ei näinud ja tasapisi tüdines. Kaja on teinud veel riskantsemad panused, aga tööõhkkond taastub sellest ja on minu jaoks juba väga hea.

Tõsi, info esitamise rutiinis on taastumise ruumi. Me oleme alati olnud konkurentidest informeeritumad ja argumenteeritumad ja mina tahaksin täitsa tagasi aegu, kus me sellega maailma närvi ajasime ja sõimata saime.

Taavi Rõivasega oli ses mõttes kõige lihtsam, et ta oli kasvanud erakonnaga koos ja üksteisemõistmine oli juba algusest peale lihtne ka siis, kui jäime eriarvamusele. Siimu peaministrina on keerulisem kirjeldada, temaga erakonna tegime, aga ta oli meeskonnast eraldatum, kuid autoriteetne. Edukad oleme me olnud kõigi stiilide juures.