VIDEO ⟩ Lauri Läänemets: ütleks, et ühisosa oli väga palju

Isamaa kohtus täna Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, et mõista, milline on nende ühisosa ning millises tempos saaks olulisi teemasid valitsuses olles ka ära teha.

Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütles peale kohtumist, et ühisosa on erakondadel palju. «Erimeelsuste kohti ma pigem ei leidnud. Mõned väiksed väljakutsed on, aga need on pigem minu arvates detailides,» ütles ta.

Samas nentis ta, et igal erakonnal oli käsitlevatest teemadest oma nägemus. «Me kõik saame aru, et me teeme seda valitsust väga lühikeseks ajaks. Keskendusime pigem päris palju sellele, et mida teha kallite energiahindadega,» ütles Läänemets.