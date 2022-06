Martin Helme Porto Franco juhtumist: see on väga hõredalt püsti pandud süüdistus

«Siis ei seganud neid korruptsioooniteemad ja siis ei seganud neid venemeelsuse teemad. Nüüd nad on äkki avastanud Ameerika ja see on nende jaoks vastuvõetamatu. Me kõik ju saame aru, et see on totaalne kahepalgeline spinn,» rääkis EKRE esimees.

Ta pani kahtluse alla ka Keskerakonnale esitatud süüdistuse tõsiduse. «Tänaseks päevaks me ikkagi oleme selgemaks ja targemaks saanud, et see on väga hõredalt püsti pandud süüdistus, kus prokuratuur tegelikult ei oma mingit väga kõva keissi,» lisas ta.

EKRE ütles teisipäeval, et läheb läbirääkimistele küsima peaministrikohta ning sama meelt on nad ka praegu ja seda peavad põhjendatuks nii erakonna juhatus kui ka liikmed. Samas jääb ametikohtade jagamine läbirääkimiste lõppu. «Minu meelest kõige tähtsam on see, millised on sisuteemad, mille me saame siin koalitsioonis kokku leppida.»

Helme väljendas muret, et kui enne jaanipäeva ei suudeta uut valitsusliitu kokku leppida, saavad Reformierakond ja Kaja Kallas riiki juhtida terve suve, raisatakse suvi ära ega tehta midagi selleks, et sügisel tulevaid probleeme lahendada.