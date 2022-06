Kallase sõnul ei ole tal vallandatud ministritele etteheiteid

Kõneldes umbusaldusavalduse esitamise võimalusest ütles Kallas, et nii avalduse esitamine, läbikukkumine kui ka läbiminemine on demokraatlikus riigis kohane. Ta nentis, et kui on saadud kokku uus koalitsioon, siis tuleb uus valitsus ja uus peaminister. «See matemaatika käib siin 101 piires ja see on täiesti normaalne, seda ei peaks kuidagi häbenema,» sõnas ta.

«Kui teile ei meeldi, et mina olen peaminister, siis teil riigikogu liikmena on täiesti vabalt võimalus mind sellelt kohalt vabastada ja teha seda selliselt, et koguda kokku 21 allkirja umbusaldusavalduseks, anda see sisse ja ma tulen siia riigikogu ette ja vastan kuus tundi teie küsimustele,» kõneles Kallas. «Pärast seda on hääletus ja kui te olete leidnud liitlasi, siis see umbusaldushääletus läheb läbi – kui on rohkem kui 51 saadikut selle poolt. Ja kui ei ole, siis ta läbi ei lähe. Nii lihtne on,» sedastas peaminister.