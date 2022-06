Hiiumaa haigla juhatuse liikmena jätkab Riina Tamm

Hiiumaa haigla nõukogu esimees Agris Peedu sõnul said nõukogu liikmed kindla veendumuse, et kuigi Riina Tamm on Hiiumaa haiglas töötanud juba 32 aastat, siis entusiasmi tal jätkub. Nõukogu leidis, et see, kuidas Tamm hiidlasena tunneb kohalikke olusid, inimesi, ning saarel elamise eripärasid, on Hiiumaa Haigla jätkusuutliku töö korraldamiseks ja arstiabi pakkumise tagamiseks äärmiselt olulised. «Riina puhul oleme veendunud, et ta on suure energiaga pühendunud Hiiumaa haigla ja kogukonna meditsiinilise turvalisuse tagamisele,» ütles Peedu ja lisas: «Võtmesõnadeks algaval perioodil on koostöö suurhaiglate, perearstide, kogukonna ja Tervisekassaga ning valmisolek erinevateks kriisideks. Väga hea on tõdeda, et Riinal on siin jätkuvalt värske vaade ja häid ideid.»