UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu sai uue koosseisu

Nõukogu ülesanne on tema sõnul suunata vanalinna arengut, toetada selle arengut toetavate dokumentide koostamist ja ellu viimist. Kuid mitte ainult – nõukogu eesmärgiks on hea seista ka selle eest, et vanalinn oleks mõnus ja tore turismi-, elu- ja ettevõtluskeskkond. «Vanalinna areng on linna jaoks väga oluline ja seda just seetõttu, et tegemist ei oleks pelgalt museaalse väärtuse ja säilitatava objektiga, vaid elust pulbitseva linnasüdamega Tallinna kesklinnas. Just seetõttu on ka mitmekülgne komisjoni koosseis väga oluline, et seda kõike tagada. Uues koosseisus koguneb nõukogu juba juunikuus,» lisas ta.