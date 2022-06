Harju maakohus kõrvaldas menetlusest Tallinna Sadama kohtuasja varurahvakohtuniku

Varurahvakohtunik Andres Hunt on kinnitanud, et ta on erapooletu ja et ta ei ole sooritanud talle etteheidetud tegusid. Toivo Promm ja Andres Hunt jäid kohtuistungil enda väidete juurde.

Kohtu käsutuses on helisalvestis, millel räägib end Ago Laiksoona esitlenud inimene. Helisalvestisel räägitu võimaldab seada kahtluse alla, et Hunt on info eest 5000 eurot küsinud, kuid igal juhul on tekitatud kahtlus, et varurahvakohtunik võis sellise teo toime panna.