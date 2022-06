Isehakanud rahuvõitlejad hoiduvad Venemaad hukka mõistmast

End manuaalterapeudi ja ravimassaaži pakkujana esitlev Aivo Peterson on viimased kaks kuud koos varem nafta- ja krüptoäriga seotud, kuid mullu eraisikuna pankrotistunud Oleg Ivanoviga loonud liikumist, mis taotleb nende sõnul rahu, samal ajal kui Venemaa on hakanud süüdistama Ukrainat tahtmatuses pidada rahuläbirääkimisi ning ka mitmest lääneriigist on kostnud väidetavalt Vene lobistide survel üleskutseid, et aeg oleks sõda lõpetada.