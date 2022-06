Tallinna kesklinnas Raua tänaval asuva vana maja varemetes elab kodutu, kes on krundile vedanud mitukümmend prahiga täidetud ostukäru, mille tagajärjel on krunt muutunud rottide paradiisiks. Mees ise elab maja esimesel korrusel, mis on nii prügi täis tassitud, et tema magamiskoht on peaaegu lae all.