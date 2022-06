Eestikeelse hariduse valdkonnas tuleb teha ära olulised otsused, panna paika selged kuupäevad ja käivitada tegevused. Valitsus on teinud suured otsused liitlassuhete ja kaitseinvesteeringute valdkonnas, need tuleb nüüd ellu viia. Me peame saama Vene energiast lõplikult lahti ja leidma Vene energiale alternatiivid. Sügisel tuleb leida sihitud ja vajaduspõhised toetused, kui selline vajadus on. Praegu näitavad kõik märgid, et olud tulevad rasked ja selleks tuleb valmistuda.