Eesti lühiuudised

Tallinna haridusameti kauaaegne juht lahkub ametist

Alates 2003. aastast Tallinna haridusametit juhtinud Andres Pajula lahkub ametist. Pajula põhjendas otsust sellega, et otsib uusi väljakutseid ja soovib kandideerida koolijuhiks. «Et kujundada sellest koolist või koolidest 21. sajandile vastav haridusasutus,» ütles Pajula. Ta ei täpsustanud, millise kooliga on tegemist. «Aga suvi on ikka aeg, kus sellised konkursid välja kuulutatakse,» sõnas ta. Pajula oli Tallinna haridusameti juhataja 17. märtsist 2003. Aastatel 1999–2002 oli ta Saue linnapea. ERR