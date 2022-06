Tartu Ülikool jõudis maailma 300 parima kõrgkooli sekka

Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul on hea positsioon saavutatud pikaajalise süstemaatilise töö tulemusena, eriti teaduse valdkonnas. Ta lisas, et samas pole kõrge edetabelikoht kunagi olnud eesmärk omaette – reitingut tõlgendatakse eelkõige hea töötulemuse ja kvaliteedi näitajana.

«Kindlasti tunnevad ka Läti ja Leedu ülikoolid huvi, mida Tartu Ülikool on saavutanud,» lausus Asser. «Arvan, et nad on valmis tegema jõulisi samme samas suunas.»