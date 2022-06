INTERVJUU ⟩ EKRE ründab minister Kersnat uue kuriteokaebusega

Erakonna esimees Martin Helme ütles, et uus kuriteokaebus on vormistatud juriidiliselt mõneti teisiti ja ka sisuliselt on seda täiendatud viimasel ajal ilmnenud asjaoludega.

«Näiteks on meie valduses kirjavahetus haridusministeeriumiga, kus on selgelt näha, et tegelikult olid möödunud sügisel olemas soodsamad pakkumised ja haridus- ja teadusministeerium oli neist enne esimese testiostu tegemist teadlik,» lausus Helme. «Veel on vahepeal selgunud, et ministeerium valis välja firma, kellel puudus varasem kogemus ja kes tegi kallima pakkumise. Ja ministeerium tegi sellele firmale ka ettemaksu, mis on – kuidas öelda – ülimalt ebatavaline. Need asjaolud on uuele kuriteokaebusele lisatud.»