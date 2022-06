ÜLESKUTSE ⟩ Aita punamonumendid üles leida

Eestis puudub üldine monumentide register. Samuti ei ole teada, kui palju on meil punamonumente ja kus need asuvad. Kõige täpsemad andmed on olemas Lääne-Virumaa kohta, mille põhjal võib arvata, et Eestis võib olla 500 kuni 1000 punamonumenti. Postimees kutsub oma lugejaid üles märkama erinevaid punamonumente ja neist meile teada andma.