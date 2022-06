Tuleroaks läinud pruulikoda vaeb jätkamist

Kümme aastat tagasi pealinnas kodupruulijana õlleteoga algust teinud ja üsna kiiresti õllesõprade poolehoiu võitnud nanoPruuli juht Alar Mihhailov tõdes, et õnnetus tabas neid väga ebasobival ajal.

Madara tänava tootmis- ja laopindu kasutas hobi korras toimetanud pereäri juba seitse aastat. Ruumid olid küll kindlustatud, kuid lao sisu paraku mitte. «Enamik aega ongi kulunud seal põhitöö kõrvalt vabast ajast õhtuti ja nädalavahetustel, ka mõned magamata ööd on sinna alla läinud. Selles mõttes on kõige rohkem kahju just ajast. Läks kõik, pole isegi kindel, kas neid ruume hakatakse taastama,» kõneles Mihhailov.