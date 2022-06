INTERVJUU ⟩ Sanktsioonid toimivad, muidu Venemaa ei kiunuks

Väga hea näide on see, mis puudutab Vene lipu all sõitvate laevade keeldu siseneda Euroopa Liidu (EL) sadamatesse. Fantastiline! See meede peaks kärpima Venemaa võimsust mereriigina. Aga me kõik ju teame, et enamik suuri [kauba]laevu ei ole üldsegi oma riigi lipu all – nad on kas Panama, Libeeria või veel mõne Aafrika riigi registris. Ehk siis tegelikult juba see asjaolu võimaldab teatud jokk-skeemiga äri väga edukalt automaatselt edasi ajada. Toll paraku ei saa siin otsustada, on see hea või halb. Toll saab konstateerida fakti, et meede paraku ei toimi. Ei täida eesmärki.