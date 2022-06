Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles Postimehele, et tema peab erakorraliste riigikogu valimiste väljakuulutamist ebatõenäoliseks. «President iseenesest ei saa valimisi välja kuulutada. Selleks on põhiseadusest tulenevad tingimused ja neid tingimusi saavad luua erakonnad, mitte president,» ütles ta, lisades, et ainsana võib erakorralisi valimisi tahta Reformierakond.