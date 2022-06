Zelenskõi rääkis teatavast edust võitluses venelaste vastu

«Telekeskuste pihta laskmine, sidekanalite hävitamine, inimeste isolatsiooni jätmine – see on sissetungijate taktika. Ilma selleta nad hakkama ei saa. Sest avatus ja ausus on ka relv selle kõige vastu, mida Vene riik esindab,» ütles president.

«Sjeverodonetsk, Lisitšansk ja teised Donbassi linnad, mis on praegu okupantide peamised sihtmärgid, peavad vastu. Teatav positiivne edu on meil Zaporižžja piirkonnas, kus on õnnestunud okupantide plaanid nurjata. Liigume järk-järgult edasi oma maa vabastamiseks ka Harkivi oblastis. Me hoiame kaitset Nikolajevi suunal,» jätkas president.