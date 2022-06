REPSI KOHTUASI ⟩ Mailis Reps kutsus tunnistaja kohvikusse, et temaga kohtuasjast rääkida

Praeguseks õigusalast doktorikraadi omandav, kuid toona magistratuuris õppiv Liina Lumiste sai 2017. aastal tuttava kaudu teada, et toonane haridus- ja teadusminister otsib endale nõunikku. «Saime Mailsi Repsiga kokku, rääkisime,» sõnas ta kohtus. Reps kirjeldas Lumistele oma ametit ja sellega kaasnevaid ülesandeid ning seeläbi tegi ka selgeks, mida ootab oma nõunikelt. Repsi nõunikuna töötas ta kuni 2018 juunikuuni, misjärel suundus ta edasi haridus- ja teadusministeeriumi õigusosakonda.



Ajaperioodist Repsi nõunikuna rääkis Liina Lumiste kohtus oma erinevatest tööülesannetest ja asjadest, mida ta ministeeriumis nägi. Temaga samal ajal töötas Repsi alluvuses kaks nõunikku - Aleksandra Pavlova ja Liis Ivask, kellest esimene läks mõne aja pärast töölt ära. Nõunike tööülesanded olid mõnevõrra erinevad. Pavlova ja Ivask olid rohkem hõivatud erakondlike asjade ja valimistega, Lumiste jällegi tegi enda sõnul rohkem haridus- ja teadusministeeriumiga otseselt seotud sisulist tööd. Tema tööülesannete hulka kuulus muu seas infovahetus, materjalide läbitöötamine, päringutega tegelemine ning näiteks maakonnavisiitide korraldamine.



Maakonnavisiitidest oli istungil ka pikemalt juttu. Liina Lumiste mäletas, et käis ametisoleku ajal ministriga kokku neljal visiidil - kaks korda Võrumaal, ühe korra lääne-Virumaal ning ühe korra Haapsalus. Prokurör alustas küsitlemist Haapsalu visiidist.

Lumiste sõnul oli tegemist ühepäevase visiidiga, kus minister külastas erinevaid haridusasutusi. Haapsallu sõideti ministeeriumi omanduses oleva Mercedes-Benz väikebussiga ning kokku oli autos kuus inimest - autojuht Urmas Koovit, minister Mailis Reps, nõunikud Liina Lumiste ja Liis Ivaste, Repsi noorim laps ning Jaanus Karilaid. Jäigi päriselt selgusetuks, miks viimane kaasas oli kuid Lumiste rääkis istungil mingisugusest kohtumisest kohvikus, kus ka Karilaid osales.



Teised visiidid olid pikemad. Üks Võrumaa visiit kestis kolm päeva ning teine Võrumaa visiit ning lääne-Virumaa visiit olid kahepäevased. Lumiste kinnitas, et kõigil visiitidel oli kaasas ka Repsi noorim laps. Nõunik Ivaste asemel oli kõigil peale Haapsalu visiidi kaasas aga Marin Terep. Visiitide puhul oli ühine muster, et samal ajal kui minister Reps pidas kohtumisi ja tegeles tööasjadega, tegelesid nõunikud lapsehoidmisega. Liina Lumiste ise enda sõnul enamasti lapsehoidmisega ei tegelenud, sest oli ministriga töökohtumistel kaasas. Lapsehoidmist tuli ette ka muudel aegadel, mitte vaid visiitidel. Lumiste tunnistas kohtus, et Ivaste olevat talle mitu korda ka kurtnud, et talle on see tööülesanne ebamugav. «Need vestlsued toimusid siis kui oli teada, et ta peab seda tegema või kui ta oli seda vahetult teinud,» rääkis Lumiste. Näiteks oli olukord, kus Liis Ivaste pidi minema Tallinnas lapsega jalutama ja tundis ebamugavust, sest ei tahtnud, et kesklinnas kõik näevad teda ministri last hoidmas. Lumiste teadis rääkida, et Ivaste oli käinud Repsi last hoidmas mingil perioodil ka ministri kodus. Lapsehoidmisega tegelesid periooditi ka Marin Terep ja Aleksandra Pavlova. «Aleksandra ei olnud ka väga osavõtlik selles osas minu hinnangul,» sõnas ta.



Küsitluse käigus selgus, et Liina Lumiste oli Mailis Repsiga kohtunud ka üsna hiljuti - selle aasta jaanuaris. Nimelt saatis Reps talle Whatsappi sõnumi: «Tere Liina! Kas sul on huvi mingiaeg kohtuda juhul, kui on Tallinna kandis vaba aega?»

Lumiste kohtus temaga vanalinnas Reval Cafe's ning Reps rääkis talle, et luges Lumiste antud ütlusi. «Natukene väljendas mingi osa üle imestust. Ta võibolla ei oleks oodanud, et ma päris niimoodi asju mäletan,» kirjeldas Lumiste kohtumist. Kokkusaamise lõpus olid Lumistel enda sõnul kahetised tunded ja ta väljendas seda ka eksministrile, kes seejärel kinnitas, et too peaks kohtus siiski olema aus. «Mailis kordas üle, et ta kindlasti ei taha et ma läheksin ära kahetiste tunnetega või mõistan teda valesti.»



Lisaks Lumistele oli Reps kohtunud ka Liis Ivaskiga. Lumiste sõnul kohtus ta Ivastega hiljuti juhuslikult tänaval ning see oli jutuks tulnud. Reps oli ka temaga kohtuasjast rääkinud.