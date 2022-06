T1 keskus saab järgmise aasta lõpuks täiesti uue näo

«Uue ilme saavad raudtee-äärne ning trammipeatuse juures olev fassaad ning seest muutub keskus valgemaks ja tänu elavatele taimedele rohelisemaks. Lisaks tekib T1 ümber viie aastaga täiesti uue kvaliteediga kaasaegne linnaruum, mida iseloomustab inimmõõtmelisus ja avatus,» rääkis Kõresaar.

Küsimusele, mida T1 eelmised omanikud valesti tegid, vastas Kõresaar: «See polnud tehtud valesti, «valesti» ei ole õige sõna. See oli tehtud väga enesekindlalt. Väga enesekindlalt loodeti, et kui maja on nii suur, siis ta mõjutab inimeste liikumisteed ja linnakasutust. Aga kui vaadata maja kuju ja seda, et kolm sissepääsu on Peterburi maanteel, ja mõelda edasi, et kuidas inimene nende sissepääsudeni jõuab, siis ta ei jõua kuidagi nendeni. Siin ei ole mingit liikumist. Inimesed ei tule üle tänava. Siin ei ole mingeid muid ärisid kõrval, et ma tuleksin ja jalutaksin siia. Jalakäija tegelikult ei jõua siia,» selgitas Kõresaar.

Ta lisas, et keskuse sissepääsud ja liikumissuunad olid loomise hetkel liiga varajased või valed. Keskuse ühes otsas olev, trammitee lähedale jääv sissepääs on tema sõnul tehtud õigesti. «Aga see on õige aastal 2027, kui Ülemiste terminal on valmis ja see on terminalile kõige lähem sissepääs. Siis see töötab väga hästi,» lausus arhitekt.