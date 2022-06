Lääne-Harju valla rannikule jõudsid masuudireostuse jäägid

Tihedamalt esines täppe aga Paldiski poolsaare tipus panga all, kus masuuditükid paiknesid kohati paari meetri laiustel ribadel ning osaliselt olid tükid rannakivide vahel. Väiksemaid masuuditükke leiti ka Türisalu panga alt, millest suurem osa koristati ning sealt võtsid inspektorid kaasa ka naftaprodukti proovi, mis viidi Eesti Keskkonnauuringute keskuse laborisse. Proovi võrreldakse Vormsi ja Hiiumaa randadesse jõudnud naftaproduktiga. Tallinna suunas liivarannal reostust ei tuvastatud.

Keskkonnaameti Harjumaa järelevalvebüroo juht Tarmo Tehva kinnitas, et seniste kontrollreidide tulemusena ulatuslikku reostust ei tuvastatud. «Suure osa rannal hajali leidunud reostusetükkidest korjasid inspektorid juba kontrollkäikude ajal kokku, kuid vähesel määral reostust veel leidub,» ütles Tehva.

«Olgugi, et reostus pole ulatuslik, on olemasoleva kokku korjamiseks appi oodatud kõik keskkonnast hoolivad vallaelanikud,» sõnas Lääne-Harju vallavalitsuse keskkonna-ja ehituse osakonna juhataja Kerli Lambing.

«Seda võib teha nii kogukondliku algatuse raames kui ka täiesti eraviisiliselt rannas käies – vaja on vaid kaitsekindaid, mõnda kraapimiseks sobilikku vahendit ning prügikotti. Masuuti sisaldavad prügikotid võib jätta randades asuvate prügikastide juurde maha, kust me need esmaspäeval kokku korjame ning selleks ette nähtud kohta ära viime.»