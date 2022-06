Mupo püüab pakendikonteinerite ümbruse reostajaid kaamerate abil

«Sealt on aegade jooksul leitud kõike, alates ebaseaduslikult ladustatud ehitusjäätmetest kuni telerite, hamstripuuride ja akvaariumideni. Ükskord oli konteineri kõrval pea terve korteri sisustus, ilmselt oli tegemist kapitaalremondiga või keegi kolis, igatahes oli seal kõrge hunnik kõiksugu kraami – voodi, madratsid, tekid-padjad, potid-pannid, kardinad ja prügimäe tipus kummipuu,» rääkis mupo Pirita piirkonna peainspektor Anne Järve.

Tänu pidevale kontrollile, suulisele selgitustööle ja ka kaamerate paigutamisele on olukord Pirita pakendikonteinerite ümbruses tänaseks kontrolli alla saadud. Siiski seisis ühel päeval pakendikonteineri kõrval suur plastikust aiatool. Tänu kaameratele oli süüdlane peagi käes.

«Tegu oli pensionieale läheneva meeskodanikuga, kelle me vastuvõtule aru andma kutsusime. Pärast lähikest vestlust ütles too pahaselt – no mis ma teha sain, ema käskis!» rääkis Järve.