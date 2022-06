Jüri Ratas: kui Reformierakond tuleb peretoetuste eelnõu taha, näitavad nad taas seda, kui reeturlikult nad käituvad

Jüri Ratas ütles Postimehele, et tema meelest oleks üllatav, kui Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide koalitsiooni nüüd ei sünniks. «Ma oleks väga üllatunud, kui see ei sünniks. Kui see valik tehti Isamaa poolt, ju ta on siis kindel, et ta suudab laste- ja peretoetused ja inimeste toimetuleku tulevasel kütteperioodil lahendada koos Reformierakonnaga,» rääkis Ratas.



Ta avaldas lootust, et siiski suudetakse nüüd edasi minna laste- ja peretoetuste eelnõuga koos Isamaa ja EKRE-ga, kuid loodetavasti veelgi laiapindsemalt. Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid sõnas laupäeval, et tema kuuldu kohaselt pidi Reformierakond nüüd olema valmis peretoetuste eelnõud toetama. Ratase sõnul tema seda kuulnud ei ole, kuid Reformierakond võiks seda teha küll.



Küsimusele, kas Keskerakonna jaoks oleks siis opositsiooni langemine seda väärt, vastas Ratas, et kui nüüd peaks toimuma Reformierakonna silmamoondus ja ümbersünd, toimub see vähemalt õiges suunas. «Siis Reformierakond näitab taas seda, kui reeturlikult nad käituvad. Meie soov oli see võtta vastu kõigi parlamendierakondadega. Reformierakond polnud sellega nõus ja sotsiaaldemokraadid võtsid oma allkirjad tagasi lastekaitsepäeval,» ütles Jüri Ratas.



«Tegime lõppenud koalitsioonis Reforimerakonnale mitu korda sama ettepaneku, et nad tuleksid seda toetama.»