KESKPÄEVATUND ⟩ Ignar Fjuk: poliitilise kultuuriga on Eestis halvasti

«Jälle koalitsioon, kus on ikka need samad vanad näod. Ükskõik, vaatad sa paremale, vasakule - ikka on ees samad tegelased, ikka need samad teemad, midagi pole muutunud. Olgu maailmas mis iganes lahti, näiteks tungib Venemaa Ukrainale kallale, Eestis on ikka nii, et Isamaa peab volikogu ja arutab, millist pruuti valida,» sõnas Priit Hõbemägi.

«Eestis lihtsalt on niimoodi, et parlamenti on valitud viis erakonda ja nemad peavad omavahel kuidagi kokku leppima, milline saab olema uus valitsusliit. Täiesti selge, et Reformierakond ja Keskerakond uut valitsusliitu vähemalt enne märtsi valimisi ei moodusta,» ütles Ainar Ruussaar.

«Sellest annab kõnekalt näiteid nii peaminister Kaja Kallas ja ka just Keskerakonna volikogul peetud partei esimehe Jüri Ratase sõnavõtt. Seal ei ole mingisugust armastust.»

Priit Hõbemägi. Foto: Sander Ilvest

Hõbemägi sõnas, et kui hakata vähegi kaevama probleemi olemust, on üks oluline küsimus tema sõnul see, et milleks see kõik jälle uuesti algab, kui on teada, et selle tegevuse tagajärjeks on peretoetuste eelnõu ülesvõtmine, läbivaatamine ja umbes üheksa kuu jooksul suuremas osas elluviimine.