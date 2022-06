Ilmatargad lubavad jaanipäevaks nii päikest kui vihma

Raplamaa metsavana ja ilmatark Arvo Saidla naeris, et ehkki jaanipäeval võib veel kõike tulla – nii vihma, äikest kui päikest –, tundub hetkel, et ilm tuleb viimase peal ja taevas paistab päike. «Trimmerdasin väljas ja mullamutid on sügavale läinud, mis tähendab, et ka vihmaussid on maa all. See annab aimu, et suuremat vihma küll praegu tulemas ei ole,» analüüsis Saidla.