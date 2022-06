Aastaga on leitud 14 uut lendorava asupaika

Lendoravad vajab liikumiseks puid, seetõttu on oluline, et lendorava elupaikades oleksid ulatuslikud lageraied välistatud.

Tänavu on tuvastatud 96 lendorava asustatud elupaika, millest 14 on uued, keskkonnaagentuuri ja keskkonnaameti andmetel on kokku registrisse kantud lendorava leiukohti Eestis 162, elutegevust on sel aastal tuvastatud 96 kohas.