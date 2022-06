Hiiumaa rannikule jõudnud valgeteraline reostus osutus rasvaks

Ta lisas, et eri rasvad tahkuvad ja vedelduvad erineval temperatuuril: näiteks palmirasv ja kookosõli on tahked ka toatemperatuuril ning külmas merevees moodustakski väikesed tahked terad.

Labor ei tuvastanud, kas tegu on just palmiõli või muu rasvaga, kuid kinnitas, et Hiiumaa ja Saaremaa rannikule uhutud terad koosnevad sarnasest ainest ning tegu on tahke rasvaga, mis keskkonnale ohtlik ei ole.