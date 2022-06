Loode-Eestis toimus maavärin magnituudiga 2,3

Loode-Eestis Alliklepa lahe suudmeala all Pakri saartest läänes toimus eile kell 6.10 maavärin magnituudiga 2,3. Maavärina tuvastas Soome-Eesti seismiline seiresüsteem, mis määras sündmuse asukohaks 59,286 °N, 23,757 °E. Eesti tingimustes on magnituud 2,3 juba märkimisväärne. Sellise suurusjärguga maavärinat võivad kohalikud elanikud märgata, aga hooned või taristu kahjustusi ei tohiks saada. Ajalooliselt on Loode-Eesti meie riigi seismiliselt aktiivseim piirkond.