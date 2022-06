Madise: õigusabi hüvitamata jätmine maade omandamisel on õiguspärane

Õiguskantsleri poole pöördus Eesti Erametsaliidu nimel Jaanus Aun, kuna tema hinnangul on põhiseadusega vastuolus see, et seadusega pole tagatud kinnisasja avalikes huvides omandamise menetluses osalemise kulude hüvitamist. Kulude all peab Aun silmas ka õigusabi ja kinnisvara hindamisega seotud kulusid.

Küsimust reguleerivas kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses on õiguskantsleri sõnul täpselt määratlemata, milliste konkreetsete toimingute eest saab inimene nõuda asjaajamiskulude hüvitamist, ent inimesel peab olema võimalik seadust lugedes aru saada, kas talle hüvitatakse ka näiteks koopiate tegemise või teise linna sõitmisega seotud ööbimise kulud.

«Seega tuleb praegu asjaajamiskuludele anda selline tõlgendus, mis aitab menetlusosalise õiguste kaitsele kõige rohkem kaasa,» kirjutas Madise. Tema hinnangul võiksid seaduses sätestatud asjaajamiskulud hõlmata kõiki omaniku kulusid, kuid tingimusel, et need on kinnisasja omandamise menetlusega vahetult seotud. Kui riigikogu soovib kulude hüvitamise ulatust kitsendada konkreetsete kulugruppide kaudu, tuleb see sõnaselgelt ette näha seaduses.

Õiguskantsler: seadus on põhiseadusega osaliselt vastuolus