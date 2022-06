Eestisse on jõudnud üle 70 000 Ukraina põgeniku, kellest ligi pool on edasi sõitnud

Statistikas on kuvatud Eestisse sisenenud ja edasi liikunud põgenike andmed päevase täpsusega. Kuigi lühiajalisel majutusel viibivate inimeste arv on püsinud stabiilselt alla 4000, toimub iga päev sisse- ja väljaregistreerimisi. See tähendab, et kuigi inimesi tuleb juurde, leiab sama hulk inimesi endale püsiva elukoha või liiguvad Eestist edasi.