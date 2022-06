GRAAFIKUD ⟩ Mullu suri erakordselt palju inimesi

Statistikaameti juhtivanalüütik Terje Trasberg ütles Postimehele, et eelmisel aastal sündis 13 272 inimest, mida on mõnevõrra rohkem kui aasta varem, mil sündis 13 209 inimest. Tervise Arengu Instituudi (TAI) avalike suhete juht Valdo Jahilo märkis Postimehele, et võrreldes aastaga 2020 on elussündide arv naiste hulgas, kelle elukohaks on Eesti, langenud 73 elussünni võrra. Sündimuse üldkordaja (aasta jooksul elusalt sündinud laste arv 1000 aastakeskmise elanike arvu kohta) on jäänud praktiliselt samaks (9,8).