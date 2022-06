Linnavalitsus algatab Tallinnas kahe kaitseala loomise

Ettepaneku Astangu-Mäeküla piirkonna kaitse alla võtmiseks esitasid 45 eraisikut mullu märtsis. Astangu-Mäeküla kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta väärtuslikke looduskooslusi ja

virgestusvõimaluste säilimine ja parandamine. Ala on väärtuslike looduskoosluste, liigilise mitmekesisuse ja kaitsealuste liikide esinemise poolest Tallinna linna kõige unikaalsem piirkond. Ala on üks Harju maakonna rohevõrgustiku tuumaladest, kus ristuvad viies suunas kulgevad rohekoridorid, öeldakse korralduse eelnõus.

Alal esinevad liigirikkad soised metsad, pangametsad ja looniidud, mis on elupaik

taimedele. Kõrge liigirikkus muudab ala väärtuslikuks loodushariduslikust aspektist. Kunagise talumaastiku ja militaarajaloo elemendid on väärtuslikud pärandkultuuriobjektid.

Kaitseala piiritlemisel on lähtutud vajadusest kaitsta väärtuslikke elupaiku, luua

Ettepanek Kakumäe metsa kaitse alla võtmiseks esitati Tallinna keskkonna- ja kommunaalametile möödunud aastal. Linnavalitsus tellis Kakumäe rohealade kaitse alla võtmise eelduste ja põhjendatuse ekspertiisi. Ekspertiis valmis detsembris ning leiti, et rohealade esinevad looduskaitseseaduses sätestatud eeldused kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala loomiseks, selgub eelnõu seletuskirjast.

Kavandatava kaitseala territooriumil esinevad liigirikkad metsakooslused, mis on elupaigaks imetajatele, haudelindudele ning teistele looma- ja taimeliikidele. Alal paiknevad mitmete kaitsealuste taime- ja loomaliikide elupaigad. Alal kulgeb puistulindude rändekoridor, mis läbib Tallinna lääneosa rohealasid. Kavandatava kaitseala piki rannikut kulgeb unikaalne kambriumi liivakivi paljand. Liigirikkus ja maastikuline mitmekesisus muudavad ala väärtuslikuks loodushariduslikust aspektist. Militaarajaloo elemendid on väärtuslikud pärandkultuuriobjektid, mis on sobivaks talvituspaigaks kaitsealustele nahkhiirtel, öeldakse eelnõu seletuskirjas.