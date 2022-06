«Vanad lepingud, mis on, need tuleb välja tuua jah,» kinnitas Venemaalt saematerjali toomist ASi Virumaa Metsatööstus tegevjuht Arno Strauch (Isamaa), kelle laoplats Lääne-Virumaal Tudus on Vene materjali pilgeni täis. «Materjal ei mahu enam nende territooriumile ära ja hakkab juba küla tänavatele tungima,» tähendas kohalik inimene, kes Postimehele vihje saatis.