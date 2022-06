Maarjamäe kommunismiohvite memoriaali mälestusseinale lisandus Gerhard Eugen Lukki nimi

Juuniküüditamise (1941. aastal) aastapäeval Teekonna memoriaalile lisandunud nimede hulgas on ka tuntud Eesti ettevõtja ja kauaaegse Hollandi peakonsuli Gerhard Eugen Lukki nimi.

«Kallis vanaisa, ma pole sind küll kunagi kohanud, aga olen sind tundnud terve elu oma ema südame kaudu,» rääkis Katherine, seistes memoriaali kõrval, millele nüüd on lisandunud ka tema vanaisa lugu. Ta lausus, et vanaisa oli tänu ema juttudele osaline tema lapsepõlves ja ta on uhke tema saavutuste üle.