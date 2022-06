Prokurör taotleb Kajar Lemberile rahalist karistust

«Altkäemaksu võtmise süüdistuse puhul on räägitud juukselõikuse väikesest väärtusest, kuid olulisem on, et süüdistuse kohaselt lubas Kajar Lember tagada juuksurisalongini ligipääsemist lihtsustava trepi ehitamiseks linna eelarvest 10 000 eurot, misjärel pakkus juuksur talle aastast tasuta juukselõikust, mida süüdistatav ühel korral ka kasutas,» selgitas prokurör.